МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Иск, который МТС-банк ранее подал к Euroclear Bank, связан с взысканием заблокированных выплат по облигациям, сообщили РИА Новости в кредитной организации. Банк России продал на внутреннем рынке юаней на четыре миллиарда рублей

Ранее в пятницу, согласно информации в картотеке дел, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск МТС-банка, требующего взыскать c бельгийского Euroclear Bank, крупного европейского депозитария, около 3,5 миллиарда рублей. Иск поступил в суд 3 августа, к рассмотрению он пока не принят. Третьим лицом истец просит привлечь к спору Национальный расчетный депозитарий (НРД). Основания исковых требований не сообщались.

"1 августа 2023 года МТС-банк обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Euroclear о взыскании незаконно заблокированных средств, которые были выплачены банку эмитентами облигаций после погашений бумаг и начислении купонного дохода", — сообщили в банке.

Там отметили, что российское законодательство позволяет перенести спор из иностранной юрисдикции в российскую в случае, если он связан с санкциями.

"Действия Euroclear по блокировке активов нарушают один из основополагающих принципов публичного порядка РФ – запрет на злоупотребление правом", — заключили в МТС-банке.

МТС-банк — дочерний банк крупнейшего российского оператора мобильной связи МТС. По данным РИА Рейтинга, на 1 февраля 2022 года банк занимал 33-е место в российской банковской системе по величине активов. В феврале США и Великобритания ввели санкции против МТС-банка. В марте банк сообщал о проблемах с проведением конвертации долларов для юрлиц, так как из-за санкций США банк-корреспондент временно приостановил расчеты с кредитной организацией в американской валюте.