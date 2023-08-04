2023-08-04T18:26:48+03:00
2023-08-04T18:26:48+03:00
2023-08-04T18:26:48+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230804/841301920.html
Совкомбанк подал иск к американскому Citibank и его российской "дочке"
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Совкомбанк, один из крупнейших частных банков в России, просит арбитражный суд Москвы взыскать около 24,1 миллиона долларов (около 2,3 миллиарда рублей по текущему курсу) с... ПРАЙМ, 04.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Совкомбанк, один из крупнейших частных банков в России, просит арбитражный суд Москвы взыскать около 24,1 миллиона долларов (около 2,3 миллиарда рублей по текущему курсу) с американского Citibank и его российской "дочки" АО "Коммерческий банк "Ситибанк", следует из опубликованного в пятницу определения суда.
Основания исковых требований пока не сообщаются. Иск поступил в суд 26 июля, предварительные слушания по делу суд назначил на 31 августа.
Совкомбанк – универсальный банк, входящий в топ-10 российских банков по объему активов. После начала специальной военной операции на Украине США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ряда российских банков, в том числе Совкомбанка.
Citibank является крупнейшим депозитарием и расчетным центром для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживает, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.