МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Совкомбанк, один из крупнейших частных банков в России, просит арбитражный суд Москвы взыскать около 24,1 миллиона долларов (около 2,3 миллиарда рублей по текущему курсу) с американского Citibank и его российской "дочки" АО "Коммерческий банк "Ситибанк", следует из опубликованного в пятницу определения суда. МТС-банк раскрыл, с чем связан иск к Euroclear Bank

Основания исковых требований пока не сообщаются. Иск поступил в суд 26 июля, предварительные слушания по делу суд назначил на 31 августа.

Совкомбанк – универсальный банк, входящий в топ-10 российских банков по объему активов. После начала специальной военной операции на Украине США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ряда российских банков, в том числе Совкомбанка.

Citibank является крупнейшим депозитарием и расчетным центром для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживает, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.