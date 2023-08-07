2023-08-07T10:31:00+03:00
2023-08-07T10:36:40+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20230807/841315113.html
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на четыре миллиарда рублей
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 4 августа составил 4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций... ПРАЙМ, 07.08.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб рф, юань, продажа валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 4 августа составил 4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 13 января 2023 года возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупает или продает только юани. Запланированный объем продажи валюты в период с 7 июля по 4 августа составляет 34,9 миллиарда рублей, по 1,7 миллиарда рублей в день.
Кроме того, с 1 августа начались валютные операции в связи с размещением средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы внутри российской экономики. Эти операции тоже будут идти только в юанях. Запланированный объем продажи валюты в период с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года составляет 288,4 миллиарда рублей, по 2,3 миллиарда рублей в день.