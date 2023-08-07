МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал новый расширенный среднесрочный макропрогноз, согласно которому ожидается рост минимальной заработной платы и сохранение внешнего финансирования, сообщает украинское издание "Главком".

"Национальный банк опубликовал новый расширенный среднесрочный макропрогноз. Основные его предположения: внешнее официальное финансирование бюджета на 2024 год сохранится и составит 37,2 миллиарда долларов, однако в 2025 году он снизится до 25,1 миллиарда долларов. Минимальная зарплата будет расти: в 2023 году – 6700 гривен (181 доллар), 2024-м – 7665 гривен (207 долларов), 2025-м – 8200 гривен (222 доллара)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Согласно прогнозу, активные боевые действия продлятся до середины 2024 года, соответственно полная доступность морских портов станет возможной только со второй половины 2024 года. В страну вернется 100 тысяч человек в этом году, 500 тысяч человек в 2024 году и 800 тысяч – в 2025. Цены на основные сырьевые товары к 2025 году упадут: сталь – на 20% относительно базового 2022 г., железная руда – на 39%, пшеница – на 30%, кукуруза – на 32%, нефть – на 30%, природный газ – на 68%.

В "Главкоме" напомнили, что в начале 2023 года из-за сложной ситуации в энергетике НБУ ожидал внешнеторговый дефицит на этот год на уровне 50 миллиардов долларов, в том числе 29 миллиардов долларов в первой половине года. В то же время, по факту в первом полугодии – несмотря на все сложности с экспортом – дефицит составил 17 миллиардов долларов. Как отмечает издание, премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что правительство ставит амбициозную цель снизить этот дефицит до нуля. Учитывая структурные тенденции и потребности в восстановлении, "это вряд ли возможно в ближайшие годы".