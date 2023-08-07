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2023
https://1prime.ru/banks/20230807/841324322.html
Банк HSBC извинился за слова о слабости Британии, пишут СМИ
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. Представитель банка HSBC принес свои извинения, после того как назвал "слабым" правительство Великобритании, уступившее США в вопросе ведения бизнеса с Китаем, пишет в... ПРАЙМ, 07.08.2023
банки, финансы, новости, сша, великобритания, банк hsbc
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Представитель банка HSBC принес свои извинения, после того как назвал "слабым" правительство Великобритании, уступившее США в вопросе ведения бизнеса с Китаем, пишет в понедельник газета Guardian.
"Сэр Шерард Коупер-Коулз, глава отдела по связям с общественностью банка и бывший британский дипломат, попросил прощения после того, как "поделился своими личными взглядами" на политику Великобритании в отношении Пекина на частном мероприятии", — говорится в статье, при этом отмечается, что как руководитель отдела Коупер-Коулз отвечает за отношения банка с правительствами разных стран мира.
Как пишет издание, в качестве примера проявления слабости и уступки требованиям США он привел решение Великобритании запретить китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei использовать сеть 5G.
Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).