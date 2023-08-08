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2023
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Совмин Италии ввел временный налог на сверхдоходы банков
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Правительство Италии утвердило налог в 40% на сверхприбыли банков на 2023 год, сообщил на пресс-конференции министр транспорта, вице-премьер страны Маттео Сальвини. По словам... ПРАЙМ, 08.08.2023
банки, финансы, новости, италия, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РИМ, 8 авг — ПРАЙМ. Правительство Италии утвердило налог в 40% на сверхприбыли банков на 2023 год, сообщил на пресс-конференции министр транспорта, вице-премьер страны Маттео Сальвини.
По словам Сальвини, глава минфина Италии Джанкарло Джорджетти "утвердил норму социальной справедливости, которая представляет собой сбор с дополнительной прибыли банков, ограниченный 2023 годом".
"Вырученные средства пойдут на помощь обладателям ипотеки на первый дом и снижение налогов", — сказал Сальвини.
Повышение налоговой ставки, как сообщает газета la Stampa, cработает, если показатели 2022 года как минимум на 3% превысят объемы выручки за 2021 год. Таким образом, в 2023 году это приведет к росту ставки налогообложения на 6%.