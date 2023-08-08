РИМ, 8 авг — ПРАЙМ. Правительство Италии утвердило налог в 40% на сверхприбыли банков на 2023 год, сообщил на пресс-конференции министр транспорта, вице-премьер страны Маттео Сальвини. Совмин Италии принял меры для обуздания цен на авиабилеты

По словам Сальвини, глава минфина Италии Джанкарло Джорджетти "утвердил норму социальной справедливости, которая представляет собой сбор с дополнительной прибыли банков, ограниченный 2023 годом".

"Вырученные средства пойдут на помощь обладателям ипотеки на первый дом и снижение налогов", — сказал Сальвини.

Повышение налоговой ставки, как сообщает газета la Stampa, cработает, если показатели 2022 года как минимум на 3% превысят объемы выручки за 2021 год. Таким образом, в 2023 году это приведет к росту ставки налогообложения на 6%.