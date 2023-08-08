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Сбербанк поднял ставки по ипотеке
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. Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 0,8 процентного пункта, минимальная ставка на новостройки теперь составляет 11,4%, а на "вторичку" — 11,7%, говорится в сообщении банка... ПРАЙМ, 08.08.2023
банки, финансы, бизнес, новости, недвижимость, россия, сбербанк, ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 0,8 процентного пункта, минимальная ставка на новостройки теперь составляет 11,4%, а на "вторичку" — 11,7%, говорится в сообщении банка.
"Сбербанк дольше всех на рынке из крупнейших банков удерживал ставки по ипотеке на неизменном уровне после повышения ключевой ставки ЦБ. Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам", — сказано в сообщении.
Таким образом, минимальная ставка на новостройки теперь составляет 11,4%, а на "вторичку" — 11,7%. При этом в банке отметили, что по программам с господдержкой, на которые приходится больше половины всех ипотечных выдач Сбербанка, ставки не меняются: по программе "Господдержка" минимальный уровень составляет 6%, по "Семейной ипотеке" — 4%, по "Ипотеке для IT" — 3%.
С 9 августа банк также увеличит кредитные лимиты по программам господдержки, чтобы расширить выбор недвижимости для покупателей.