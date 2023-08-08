СОЧИ, 8 авг — ПРАЙМ. Крымский РНКБ, входящий в Группу ВТБ, примет участие в тестировании цифрового рубля, пилот пройдет в 2024 году, а полноценный запуск планируется на 2025 год, заявил журналистам председатель правления банка РНКБ Михаил Якунин. Цифровой рубль наступает: кому выгодно им расплачиваться

"Мы вписались в проект по цифровому рублю. Соответственно, в следующем году у нас уже будет пилотное тестирование, а в 2025 году — нормальная полноценная работа", — сообщил Якунин.

Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране.

В августе должен начаться пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков, он будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. При этом, как сообщала на ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, для тестирования был сформирован второй пул из 10 банков, которые хотят участвовать в пилоте. На подходе и третья группа из 9 банков, которые пока думают, уточняла она.

ПРИБЫЛЬ

РНКБ по итогам первого полугодия текущего года получил прибыль в 4,1 миллиарда рублей, а по итогам года по-прежнему планирует получить прибыль не меньше результатов 2022 года в 9,1 миллиарда рублей, сообщил Михаил Якунин. Весь сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью

"Развиваемся, растем, несмотря на расширение конкурентного ландшафта… За полгода заработали 4,1 миллиарда рублей", — рассказал Якунин.

Он отметил, что по итогам 2022 года банк рассчитывает "заработать не меньше, чем в прошлом году". "В прошлом году мы заработали 9,1 миллиарда рублей, так что ожидаем сопоставимые результаты", — добавил глава РНКБ.

В июне в рамках интервью на ПМЭФ Якунин сообщил РИА Новости, что РНКБ в 2023 году намерен заработать чистую прибыль не менее результата за 2022 год, который составил 9,1 миллиарда рублей.

КРЕДИТЫ

Портфель розничных кредитов в крымском РНКБ, входящем в Группу ВТБ, в первом полугодии 2023 года вырос к аналогичному периоду 2022 года на 10,8%, до 118,9 миллиарда рублей, юрлиц — на 12,5%, до 153,3 миллиарда рублей, заявил Михаил Якунин.

"Портфель розничного бизнеса вырос на 10,8%, до 118,9 миллиарда рублей", — сообщил Якунин.

Что касается портфеля корпоративного бизнеса, то его рост составил 12,5%, до 153,3 миллиарда рублей. При этом глава банка отметил, что в 2023 году кредитная организация наблюдает "стабильную динамику роста кредитного портфеля".

По данным Банка России, портфель кредитов юрлицам в банках РФ с начала года по июнь включительно — за полгода — вырос на 6,7% до 65,273 триллиона рублей, а физлицам — на 9,3%, до 30,008 триллиона рублей.

ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ

РНКБ не понадобится докапитализация, банк обладает хорошим запасом капитала и будет дальше расти, сообщил Якунин. МВД хочет уголовно наказывать помощников банковских мошенников

"Переход в Группу ВТБ завершен, мы теперь являемся частью Группы, и докапитализации не планируется", — сказал Якунин, отвечая на вопрос журналистов.

Он обратил внимание на то, что у банка "есть хороший запас по капиталу". "Мы будем расти дальше, используя этот капитал", — заключил глава банка. В настоящее время капитал банка составляет порядка 80 миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе.

В июле глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов сообщил, что регулятор не видит необходимости в докапитализации российских банков из-за высокой прибыли и послаблений по надбавкам.

Кроме того, регулятор прогнозирует, что российские банки по итогам года могут получить совокупную прибыль близкую или немного превышающую рекордный результат 2021 года в 2,4 триллиона рублей.