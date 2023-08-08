МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Сбербанк предоставил физическим лицам возможность перевести рупии по номеру счета в банки Индии, сообщает пресс-служба банка. Сбербанк поднял ставки по ипотеке

"Нашим клиентам доступны переводы в 11 стран, в том числе в Индию, в российских рублях, а теперь переводы в эту страну можно совершать и в национальной валюте — в рупиях со своего сберегательного счета. Учитывая, насколько активно сейчас развивается сотрудничество между нашими странами, мы ожидаем, что услуга "Сбера" по переводу рупий будет востребована", — прокомментировал старший вице-президент банка Дмитрий Малых.

В Сбербанке подчеркнули, что минимальная сумма перевода — 50 тысяч рупий или рублей в зависимости от валюты перевода. Комиссия банка — 1% от суммы перевода. Срок доставки — до трех рабочих дней.