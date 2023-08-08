МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал ростовскому ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", просившему арестовать денежные средства Национального расчетного депозитария (НРД) и крупного европейского депозитария Euroclear Bank на его счетах, открытых в НРД, в размере более 20,7 миллиона долларов, следует из опубликованного определения суда. Сбербанк подал иск к международным трейдерам в арбитражный суд Москвы

"Ростсельмаш" запрашивал обеспечительные меры в деле по своему иску о солидарном взыскании с НРД и Euroclear Bank более 20,7 миллиона долларов (более 2 миллиардов рублей по текущему курсу). Как посчитал суд, истец не доказал, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение будущего судебного акта.

Основания исковых требований в материалах суда пока не указаны. Суд привлек к делу третьим лицом Росбанк. Предварительные слушания назначены на 4 октября.

За последнее время иски к Euroclear Bank в российские суды также предъявили экс-предправления банка "Уралсиб" Ильдар Муслимов (на сумму около 1,5 миллиарда рублей), МТС-банк (около 3,5 миллиарда рублей), "Уральский банк реконструкции и развития" (УБРиР, более 69,3 миллиона долларов), управляющие компании "Первая" (около 184,8 миллиарда рублей) и "Энергия-Инвест" (около 1,6 миллиона долларов), несколько физлиц. Арбитражный суд Москвы также принял к производству коллективный иск восьмерых инвесторов-физлиц на сумму около 1,2 миллиарда рублей.

Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги инвесторов РФ, в шестой санкционный пакет. Позднее к ограничительным мерам присоединилась Швейцария. В результате, в дополнение к бумагам и деньгам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта 2022 года, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

"Ростсельмаш" — крупный производитель сельхозтехники. Компания располагает собственным центром инноваций, экспериментальной базой и современным производством. Производитель выпускает модели машин и оборудования для сельскохозяйственных операций – от подготовки почвы до первичной переработки зерна.