МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России по итогам 2023 года увеличится на 25-35%, достигнув рекордных 6-6,5 триллионов рублей, прогнозируют в госкомпании "Дом.РФ". ЦБ спрогнозировал рекордный объем выдач ипотеки в 2023 году

По данным компании, жилищные кредиты остаются основным драйвером розничного кредитования. "Ипотека обеспечила около 60% прироста всех займов населению. Только за последний квартал ипотечный портфель на балансе банков увеличился на 1 триллион рублей", — говорится в сообщении "Дом.РФ".

Как указывается в нем, российские банки предоставили во втором квартале 2023 года почти 190 тысяч льготных ипотечных кредитов на 920 миллиардов рублей, что стало максимальным результатом отечественного ипотечного рынка. Спрос на ипотеку с господдержкой, по подсчетам компании, опережает динамику рыночной выдачи (+35% по количеству к первому кварталу).

Всего за семь месяцев, по данным ВТБ, россияне оформили ипотеку на 3,6 триллиона рублей, что на 63% превышает итоги аналогичного периода 2022 года и на 15% – рекордного 2021-го. В кредитной организации также ожидают, что объем выдачи ипотеки по итогам 2023 года впервые может превысить 6 триллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба Сбербанка, в январе-июле 2023 года он выдал 673,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов на 2,2 триллиона рублей, объем выдачи на 86% превысил результаты аналогичного периода 2022 года.

В июле банк выдал 115,4 тысячи ипотечных кредитов на 390,5 миллиардов рублей, что стало максимальным показателем с начала года. "Особой популярностью пользуются льготные программы банка. Доля льготной ипотеки во всех выдачах "Сбера" в июле превысила 50% — почти 50 тысяч кредитов на 207 миллиардов рублей было оформлено с господдержкой", — говорится в сообщении кредитной организации.

Как подчеркнули в ВТБ, он также проводит на льготных условиях примерно каждую вторую ипотечную сделку. За семь месяцев 57 тысяч заемщиков получили в нем льготную ипотеку более чем на 333 миллиарда рублей. Это на 17% больше, чем в январе-июле 2022 года, указывается в сообщении банка.