МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Акции крупнейших итальянских банков заметно падают в цене после новостей о налоге в 40% на сверхприбыль банков, свидетельствую данные торгов. Совмин Италии ввел временный налог на сверхдоходы банков

Правительство Италии утвердило единовременный налог в 40% на сверхдоходы банков, сообщил министр транспорта, вице-премьер страны Маттео Сальвини на пресс-конференции в понедельник вечером. По его словам, средства пойдут на помощь обладателям ипотеки на первый дом и снижение налогов. Как отметили источники агентства Рейтер, Италия рассчитывает получить от этой меры около трех миллиардов евро.

По данным Рейтера, такая ставка налога будет применяться к показателю чистой процентной маржи (net interest margin, дохода, который банки получают от разрыва между ставками кредитования и депозитов) за 2022 или 2023 год — в зависимости от того, какая сумма больше, а выплаты ожидаются до 30 июня 2024 года.

По состоянию на 14.06 мск акции UniCredit дешевеют на 6,87%, до 21,107 евро за единицу, а Intesa Sanpaolo — на 8,5%, до 2,341 евро, Banca Monte dei Paschi di Siena — на 9,82%, до 2,498 евро.