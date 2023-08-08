МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Снижение международным агентством Moody's рейтингов банков США отражает уже свершившийся кризис в секторе и вызывает вопросы к организации, поскольку она проспала рост рисков в финансовой системе и сейчас пытается сохранить лицо, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. Акции банков Италии дешевеют после новостей о налоге на сверхприбыль

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги 10 малых и средних банков США, а также поставило на пересмотр рейтинги крупных кредитных организаций, включая пятый крупнейший по активам U.S. Bancorp и занимающий седьмое место Truist.

"Это решение отражает уже свершившийся факт: региональные банки США оказались неустойчивы к росту ставки Федрезерва из-за избытка длинных госбумаг на балансе. Тут больше вопросы не к банкам, а к рейтинговым агентствам, которые в очередной раз проспали рост рисков в финансовой системе. Вообще говоря, это их работа: оценивать платежеспособность бизнеса и присваивать независимую оценку", — прокомментировал эксперт.

Он отметил, что "пока все похоже на попытку Moody"s как-то сохранить лицо", поскольку конкурирующие агентства S&P и Fitch уже понизили основной рейтинг США. По мнению Емельянова, агентство решило не повторяться и пытается изображать бурную деятельность, разбирая балансы наименее крупных банков, чтобы и рынок не расшатывать, и клиентов не пугать, и о себе напомнить.

"В целом ситуация такова: все давно понимают, что долги США выбиваются за рамки обычных моделей, и это в будущем обернется проблемами, но инвесторы игнорируют рост долгов, и даже профессиональные аудиторы, включая Moody"s вынуждены до последнего отмалчиваться, пока не случается что-то вроде мартовского падения банков", — заключил Емельянов.