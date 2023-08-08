МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) выкупили наибольший объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах Минфина России в июле — 87% против 44% в июне, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного Банком России. Объем рынка корпоративных облигаций вырос в июле на 3,7 процента

"Основным покупателем ОФЗ на аукционах были СЗКО (выкупили 87% всех размещений), при этом на вторичных торгах они за месяц продали ОФЗ на 40,9 миллиарда рублей", — говорится в обзоре за июль.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что и в июне наибольший объем ОФЗ (44%) на аукционах на Московской бирже выкупили СЗКО.

Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в июле составил 14,9 миллиарда рублей, несколько увеличившись по сравнению с июнем (13,1 миллиарда рублей в день). Продажи ОФЗ со стороны СЗКО на вторичных биржевых торгах продолжились, однако их объем в июле снизился до 40,9 миллиарда рублей с 60,3 миллиарда рублей в июне. Также продажи осуществляли некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств и прочие банки – они продали ОФЗ на 11,9 и 2,8 миллиарда рублей соответственно, отмечается там же.

Остальные участники вторичного рынка проводили нетто-покупки ОФЗ, в том числе нефинансовые организации – на 25,5 миллиарда рублей, физические лица – на 13,4 миллиарда рублей, и НФО в рамках доверительного управления – на 13,2 миллиарда рублей, добавляется в обзоре.

Как сообщает ЦБ РФ, Минфин России на аукционах ОФЗ в июле привлек средств на общую сумму 364 миллиарда рублей по номиналу (в июне – 299,6 миллиарда рублей), что составило 36% от плановых значений на третий квартал 2023 года. Большая часть размещенного объема пришлась на ОФЗ с плавающим купоном – 75,2% ценных бумаг, тогда как на ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН – всего 21,9% и 2,9% всех размещений соответственно.

"В целом на рынке ОФЗ отмечается низкий спрос на ценные бумаги с фиксированным купоном, тогда как на ОФЗ-ПК основной спрос предъявляет банковский сектор, преимущественно СЗКО. В июле на двух аукционах СЗКО приобрели ОФЗ-ПК на общую сумму 267,2 миллиарда рублей по номиналу, при этом на вторичных торгах данный тип ценных бумаг продали всего на 8,6 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

СЗКО покупали на аукционах и ценные бумаги с фиксированным купоном, однако в значительно меньшем объеме – за месяц на 38,6 миллиарда рублей (их доля среди размещений ОФЗ-ПД составила 48,4%). На вторичных торгах они продали ОФЗ-ПД на сопоставимую сумму – 36,5 миллиарда рублей.