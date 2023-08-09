МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Вклады россиян в нетоксичных валютах за июнь выросли на 316,5 миллионов долларов — до 7 миллиардов долларов, а за год их объем вырос в 9 раз, подсчитал для РИА Новости на основе данных Банка России начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Объем наличных рублей на руках россиян впервые превысил 16 триллионов

"За год объем вкладов населения в нетоксичных валютах (преимущественно юани) вырос в 9,2 раза — с 758,7 миллиона долларов на 1 июля 2022 года до 7 миллиардов долларов на 1 июля 2023 года", — сообщил эксперт.

По его словам, их доля в общем объеме валютных вкладов достигла 14,4% на 1 июля 2023 года. Годом ранее она составляла всего 1%.

За июнь вклады в нетоксичных валютах выросли на 316,5 миллионов долларов, тогда как за май — на 183,9 миллиона долларов, отметил Осадчий.

Также он рассказал, что вклады в токсичных валютах (преимущественно доллары и евро) в июне сократились на 1,5 миллиарда долларов — до 41,4 миллиарда долларов.

"Эта статистика отражает основные тенденции на рынке валютных вкладов населения: дедолларизациия и деевроизация, с одной стороны, и юанизация, с другой. Нетоксичные валюты вытесняют и замещают токсичные валюты, однако в целом происходит девалютизация вкладов", — отметил аналитик.