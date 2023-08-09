Финансист Осадчий: объем вкладов россиян в нетоксичных валютах за год вырос в девять раз
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Вклады россиян в нетоксичных валютах за июнь выросли на 316,5 миллионов долларов — до 7 миллиардов долларов, а за год их объем вырос в 9 раз, подсчитал для РИА Новости на основе данных Банка России начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"За год объем вкладов населения в нетоксичных валютах (преимущественно юани) вырос в 9,2 раза — с 758,7 миллиона долларов на 1 июля 2022 года до 7 миллиардов долларов на 1 июля 2023 года", — сообщил эксперт.
По его словам, их доля в общем объеме валютных вкладов достигла 14,4% на 1 июля 2023 года. Годом ранее она составляла всего 1%.
За июнь вклады в нетоксичных валютах выросли на 316,5 миллионов долларов, тогда как за май — на 183,9 миллиона долларов, отметил Осадчий.
Также он рассказал, что вклады в токсичных валютах (преимущественно доллары и евро) в июне сократились на 1,5 миллиарда долларов — до 41,4 миллиарда долларов.
"Эта статистика отражает основные тенденции на рынке валютных вкладов населения: дедолларизациия и деевроизация, с одной стороны, и юанизация, с другой. Нетоксичные валюты вытесняют и замещают токсичные валюты, однако в целом происходит девалютизация вкладов", — отметил аналитик.
https://1prime.ru/banks/20230809/841346526.html