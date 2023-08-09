МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ сейчас — около 82% и продолжит расти до конца текущего года, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе пресс-конференции. ЦБ предупредил о росте влияния инфлюенсеров на неопытных инвесторов

"Порядка 82%. Мы думаем, что до конца 2023 года рост продолжится", — прокомментировала она вопрос о доле безналичных платежей в рознице в стране.

Согласно последнему прогнозу регулятора, доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам года в стране достигнет 83-84%.