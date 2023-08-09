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2023
https://1prime.ru/banks/20230809/841353881.html
В ЦБ назвали размер доли безналичных платежей в розничном обороте страны
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Доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ сейчас — около 82% и продолжит расти до конца текущего года, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе... ПРАЙМ, 09.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ сейчас — около 82% и продолжит расти до конца текущего года, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе пресс-конференции.
"Порядка 82%. Мы думаем, что до конца 2023 года рост продолжится", — прокомментировала она вопрос о доле безналичных платежей в рознице в стране.
Согласно последнему прогнозу регулятора, доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам года в стране достигнет 83-84%.