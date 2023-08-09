МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Банк России назвал 13 пилотирующих цифровой рубль банков, при этом в группу не вошли Сбербанк и "Тинькофф", которые участвовали в техническом тестировании новой формы денег, следует из материалов ЦБ. В ЦБ назвали размер доли безналичных платежей в розничном обороте страны

"Банки-участники пилота операций с реальными цифровыми рублями: Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", "Ингосстрах банк", ВТБ, ГПБ, "Киви банк", банк "Ак барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Синара", Росбанк и ТКБ банк", — сказано в материалах.

При этом в феврале 2022 года, когда регулятор объявил о старте тестирования платформы цифрового рубля, в списке также присутствовали Сбербанк и "Тинькофф". В ноябре прошлого года первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова говорила, что количество участников выросло до 15 кредитных организаций.

Банк России начал работу для создания цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране. Пилотирование цифрового рубля начнется в России 15 августа.