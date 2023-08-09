МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в июле составило 1,8 миллиарда долларов, показатель за июнь уточнен до профицита в 1,2 миллиарда долларов с дефицита в 1,4 миллиарда, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Центробанк начнет тестировать цифровой рубль 15 августа

"По первой оценке июля 2023 года положительное сальдо текущего счета сложилось на уровне 1,8 миллиарда долларов США, что близко по значению к уточненной величине показателя июня: профициту в размере 1,2 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении.