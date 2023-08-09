2023-08-09T16:45:00+03:00
2023-08-09T16:45:00+03:00
2023-08-09T16:45:00+03:00
2023
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Профицит счета текущих операций в июле составил 1,8 миллиарда долларов
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Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в июле составило 1,8 миллиарда долларов, показатель за июнь уточнен до профицита в 1,2 миллиарда долларов с дефицита в... ПРАЙМ, 09.08.2023
банки, финансы, новости, россия, цб, профицит, сальдо текущего счета
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в июле составило 1,8 миллиарда долларов, показатель за июнь уточнен до профицита в 1,2 миллиарда долларов с дефицита в 1,4 миллиарда, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"По первой оценке июля 2023 года положительное сальдо текущего счета сложилось на уровне 1,8 миллиарда долларов США, что близко по значению к уточненной величине показателя июня: профициту в размере 1,2 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении.