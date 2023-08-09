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https://1prime.ru/banks/20230809/841361584.html
В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 57 (2453)
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В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 57 (2453). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: указание № 6467-У от 27.06.2023 "О внесении... ПРАЙМ, 09.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 57 (2453).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
- указание № 6467-У от 27.06.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года № 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской /финансовой/ отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74509 от 28.07.2023, вступает в силу с 1.01.2024/;
- указание № 6468-У от 27.06.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 448-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74508 от 28.07.2023, вступает в силу с 1.01.2024/;
- указание № 6469-У от 27.06.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74507 от 28.07.2023, вступает в силу с 1.01.2024/;
- указание № 6493-У от 31.07.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2018 года № 632-П "О закупках Центрального банка Российской Федерации /Банка России/" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/.
В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: объявления Банка России.