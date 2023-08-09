МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но продолжит проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день, заявил регулятор. Решение о возобновлении операций будет принято с учетом фактической обстановки на финрынках.

"Банк России принял решение с 10 августа 2023 года до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение о возобновлении операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об отложенных Банком России в 2023 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

"При этом Банк России продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 миллиарда рублей в день", — добавляется в сообщении.

В ЦБ подчеркнули, что решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. В ходе среды курс доллара поднялся выше 98 рублей впервые с марта 2022 года, следует из данных Мосбиржи.