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2023
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Нацбанк Молдавии сохранил базисную ставку на уровне июня
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Национальный банк Молдавии принял решение о сохранении базисной ставки на уровне 6% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. "Исполнительный комитет Национального банка Молдавии... ПРАЙМ, 10.08.2023
банки, финансы, новости, ставка, молдавия, нацбанк молдавии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИШИНЕВ, 10 авг — ПРАЙМ. Национальный банк Молдавии принял решение о сохранении базисной ставки на уровне 6% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
"Исполнительный комитет Национального банка Молдавии единогласно принял следующее решение: базисная ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, сохраняется на текущем уровне 6% годовых", — сообщается на сайте Нацбанка.
Соответственно, сохраняются процентные ставки по кредитам овернайт на уровне 8% годовых и по депозитам овернайт на уровне 4% годовых.
В 2020 году Национальный банк Молдавии на фоне пандемии коронавируса с марта по ноябрь снизил базисную ставку с 5,5% до 2,65%. Затем начиная с середины 2021 года много раз ее поднимал, доведя в августе 2022 года до 21,5%. В декабре прошлого года регулятор начал снижать ставку: сначала до 20%, затем в феврале 2023 года — до 17%, в марте — до 14%, в мае – до 10%, а в июне – до 6%.