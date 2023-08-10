КИШИНЕВ, 10 авг — ПРАЙМ. Национальный банк Молдавии принял решение о сохранении базисной ставки на уровне 6% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. Нацбанк Украины принял меры по борьбе с рисками профицита ликвидности

"Исполнительный комитет Национального банка Молдавии единогласно принял следующее решение: базисная ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, сохраняется на текущем уровне 6% годовых", — сообщается на сайте Нацбанка.

Соответственно, сохраняются процентные ставки по кредитам овернайт на уровне 8% годовых и по депозитам овернайт на уровне 4% годовых.

В 2020 году Национальный банк Молдавии на фоне пандемии коронавируса с марта по ноябрь снизил базисную ставку с 5,5% до 2,65%. Затем начиная с середины 2021 года много раз ее поднимал, доведя в августе 2022 года до 21,5%. В декабре прошлого года регулятор начал снижать ставку: сначала до 20%, затем в феврале 2023 года — до 17%, в марте — до 14%, в мае – до 10%, а в июне – до 6%.