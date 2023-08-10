МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ), просившему арестовать имущество, включая денежные средства за вычетом прожиточного минимума, бывших председателей правления обанкротившегося Арксбанка Дины Пахомовой и Александра Герасименко в пределах около 38,5 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда. Суд привлек к субсидиарной ответственности двух экс-руководителей Wikimart

"Заявитель не обосновал тот факт, что в случае непринятия судом… обеспечительных мер ему будет причинен значительный ущерб, не обосновал возможность причинения ущерба конкретными обстоятельствами, его значительный размер, связь возможного ущерба с предметом спора", – говорится в определении. Конкретное имущество, на которое запрашивался арест, в судебном акте не поименовано.

Суд в 2020 году привлек Пахомову и Герасименко к субсидиарной ответственности по обязательствам Арксбанка, приостановив определения размера этой ответственности до окончания расчетов с кредиторами. Обращаясь в суд в 2019 году, АСВ требовало взыскать с Герасименко и Пахомовой солидарно около 37,6 миллиарда рублей.

Суд установил, что Герасименко исполнял обязанности руководителя с августа 2013 по апрель 2015 года, Пахомова руководила банком с апреля 2015 по июль 2016 года, когда была отозвана лицензия. В период их руководства в банке действовала система по привлечению вкладов без отражения их в учете, для чего было создано отдельное программное обеспечение, обучались сотрудники и осуществлялась подмена документации во всех офисах. В результате были похищены денежные средства 39,4 тысячи вкладчиков на сумму более 35 миллиардов рублей.

Кроме того, как установил суд, в преддверии банкротства Арксбанк перевел облигации Минфина РФ, "Московского кредитного банка", банка "ФК Открытие", Газпромбанка, ВЭБа общей стоимостью около 4,6 миллиарда рублей со своего счета в России на кипрский счет депо, принадлежащий неустановленным лицам. Также руководство обменяло ликвидные векселя банков на векселя технических компаний.

Суд в июле взыскал с бывшего бенефициара Арксбанка Ильи Клигмана около 40,6 миллиарда рублей убытков. Его признали виновным в организации вывода средств вкладчиков и принадлежавших банку ценных бумаг. Ранее было арестовано имущества Клигмана в пределах этой суммы.

Арбитражный суд Москвы признал Арксбанк банкротом в сентябре 2016 года. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня 2016 года занимал 286-е место в банковской системе РФ.