МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Телефонные мошенники удлинили цепочку схемы обработки жертвы — они ввели так называемый "нулевой этап" обмана, пишут "Известия". ВТБ предупредил россиян о схеме мошенников с приложениями для смартфонов

В его рамках от имени якобы знакомых и коллег жертву убеждают, что скоро поступит звонок от правоохранительных органов или банков. Для этого мошенники используют украденные аккаунты других пользователей.

Обман развивается по отработанной схеме: якобы представители правоохранительных органов и банков связываются с жертвой и выманивают деньги.

Новая схема не получила активного распространения, но может стать социально опасной, предупреждают специалисты по безопасности.

В этой связи Банк России рекомендует не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам и не совершать операции с картой по просьбе незнакомых лиц.