2023-08-11T01:21:17+03:00
2023-08-11T01:21:17+03:00
2023-08-11T01:21:17+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230811/841390720.html
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана
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Телефонные мошенники удлинили цепочку схемы обработки жертвы — они ввели так называемый "нулевой этап" обмана, пишут "Известия". В его рамках от имени якобы знакомых и коллег... ПРАЙМ, 11.08.2023
банки, финансы, новости, телефонные мошенники, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Телефонные мошенники удлинили цепочку схемы обработки жертвы — они ввели так называемый "нулевой этап" обмана, пишут "Известия".
В его рамках от имени якобы знакомых и коллег жертву убеждают, что скоро поступит звонок от правоохранительных органов или банков. Для этого мошенники используют украденные аккаунты других пользователей.
Обман развивается по отработанной схеме: якобы представители правоохранительных органов и банков связываются с жертвой и выманивают деньги.
Новая схема не получила активного распространения, но может стать социально опасной, предупреждают специалисты по безопасности.
В этой связи Банк России рекомендует не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам и не совершать операции с картой по просьбе незнакомых лиц.