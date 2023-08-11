МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 4 августа составил 18,505 триллиона рублей против 18,415 триллиона на 28 июля, сообщил Банк России. Решение ЦБ оказывает позитивное влияние на рубль

Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 90 миллиардов рублей, или на 0,5%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.