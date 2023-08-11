2023-08-11T11:27:03+03:00
2023-08-11T11:27:03+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20230811/841398241.html
ЦБ назвал объем российской денежной базы на 4 августа
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Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 4 августа составил 18,505 триллиона рублей против 18,415 триллиона на 28 июля, сообщил Банк России. Таким образом,... ПРАЙМ, 11.08.2023
банки, финансы, новости, россия, цб, денежная база
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 4 августа составил 18,505 триллиона рублей против 18,415 триллиона на 28 июля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 90 миллиардов рублей, или на 0,5%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.