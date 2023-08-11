МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Число розничных клиентов Альфа-банка в первом полугодии выросло на 9% в годовом выражении, до 27,9 миллиона человек, клиентская база малого и среднего бизнеса выросла на 8% и составила 1,4 миллиона клиентов, сообщила пресс-служба кредитной организации в ходе раскрытия отчетности по РСБУ за первое полугодие 2023 года. Акции ВТБ растут после новостей о передаче ОСК в управление банку

"В первом полугодии 2023 года Альфа-банк отмечает продолжающийся рост числа клиентов – так, число розничных клиентов выросло на 9%, до 27,9 миллиона человек — в том числе 2,3 миллиона новых клиентов за 2023 год. Объем клиентской базы малого и среднего бизнеса увеличился на 8% и составил 1,4 миллиона клиентов", — сказано в сообщении.

Активы Альфа-банка за первые шесть месяцев 2023 года выросли на 7% в том числе за счет роста чистой ссудной задолженности на 17%. Объем корпоративных кредитов за этот период увеличился на 21%, в том числе в кредитовании малого и среднего бизнеса на 35% и 22% соответственно.

Портфель розничных кредитов по РСБУ увеличился на 13% — в том числе благодаря продолжающемуся росту ипотечного портфеля на 14%. Качество кредитного портфеля находится на стабильно высоком уровне, указали в пресс-службе. Депозитный портфель банка также показывает рост более чем на 7% за счет роста объема средств физических лиц на 15%.

Чистые комиссионные доходы банка выросли на 13% по сравнению с первым полугодием 2022 года, указывается в сообщении.

Согласно опубликованной в конце июля Банком России отчетности по РСБУ, крупнейшие российские банки в первом полугодии 2023 года получили чистую прибыль в 1,33 триллиона рублей. Лидерами по этому показателю стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, подсчитал тогда для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных ЦБ. Альфа-банк с прибылью в 52,2 миллиарда рублей занял седьмое место.