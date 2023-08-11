МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России планирует продолжить улучшать коммуникацию с рынком, в том числе раскрывать детали обсуждения решения по ключевой ставке, говорится в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов", опубликованном на сайте регулятора. ЦБ допустил наступление глобального кризиса, сопоставимого с 2008 годом

"По итогам проведенного Обзора денежно-кредитной политики Банк России планирует развитие информационной политики в следующих направлениях…. Начать раскрывать информацию, отражающую детали обсуждения решения по ключевой ставке, в том числе рассматриваемые альтернативные решения и аргументы в их пользу", — сказано в документе.

Также регулятор намерен расширить круг публикуемых показателей макроэкономического прогноза, а также опубликовать код используемых прогнозных эконометрических моделей. Кроме того, регулятор хочет разработать и использовать постоянный набор показателей устойчивой инфляции для регулярной коммуникации.

Банк России также будет расширять использование практики "многослойной" коммуникации, когда один и тот же материал адаптируется для разных целевых аудиторий, повышать информированность СМИ и блогеров по вопросам денежно-кредитной политики, продолжать работу по повышению финансовой грамотности населения.