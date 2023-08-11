2023-08-11T12:52:00+03:00
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2023-08-11T12:52:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230811/841400863.html
ЦБ планирует разделить механизм предоставления ликвидности банкам
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Банк России в этом году хочет разделить стандартный механизм предоставления банкам ликвидности на основной и дополнительный, говорится в проекте "Основных направлений единой... ПРАЙМ, 11.08.2023
новости, банки, финансы, россия, цб, ликвидность банков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России в этом году хочет разделить стандартный механизм предоставления банкам ликвидности на основной и дополнительный, говорится в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов", опубликованном на сайте Банка России.
"В 2023 году Банк России планирует осуществить трансформацию стандартного механизма предоставления ликвидности в основной и дополнительный. Условия привлечения средств банками будут зависеть от цели операций. В последующие годы Банк России продолжит развивать систему инструментов ДКП с учетом ситуации с ликвидностью банковского сектора, особенностей финансового рынка, платежной и финансовой инфраструктуры", — сообщил ЦБ.