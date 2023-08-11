МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России в этом году хочет разделить стандартный механизм предоставления банкам ликвидности на основной и дополнительный, говорится в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов", опубликованном на сайте Банка России. ЦБ сможет проводить операции на валютном рынке в юанях

"В 2023 году Банк России планирует осуществить трансформацию стандартного механизма предоставления ликвидности в основной и дополнительный. Условия привлечения средств банками будут зависеть от цели операций. В последующие годы Банк России продолжит развивать систему инструментов ДКП с учетом ситуации с ликвидностью банковского сектора, особенностей финансового рынка, платежной и финансовой инфраструктуры", — сообщил ЦБ.