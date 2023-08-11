МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России опубликовал график заседаний совета директоров по ключевой ставке: первое в 2024 году пройдет 16 февраля и будет опорным, следует из проекта ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов". ЦБ представит подробные планы развития финрынка осенью

Согласно документу, еще три опорных заседания по ключевой ставке пройдут 26 апреля, 26 июля и 25 октября.

После каждого опорного заседания через некоторое время публикуется доклад о денежно-кредитной политике: в 2024 году даты его публикации — 27 февраля, 8 мая, 5 августа и 2 ноября.

Остальные четыре заседания запланированы на 22 марта, 7 июня, 13 сентября и 20 декабря.

После каждого совета директоров проходит пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в тот же день в 15.00.