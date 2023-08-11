2023-08-11T13:30:54+03:00
2023-08-11T13:30:54+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20230811/841402271.html
Совет директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет в феврале 2024 года
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Банк России опубликовал график заседаний совета директоров по ключевой ставке: первое в 2024 году пройдет 16 февраля и будет опорным, следует из проекта ЦБ "Основные направления... ПРАЙМ, 11.08.2023
банки, финансы, новости, россия, центробанк, ключевая ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России опубликовал график заседаний совета директоров по ключевой ставке: первое в 2024 году пройдет 16 февраля и будет опорным, следует из проекта ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов".
Согласно документу, еще три опорных заседания по ключевой ставке пройдут 26 апреля, 26 июля и 25 октября.
После каждого опорного заседания через некоторое время публикуется доклад о денежно-кредитной политике: в 2024 году даты его публикации — 27 февраля, 8 мая, 5 августа и 2 ноября.
Остальные четыре заседания запланированы на 22 марта, 7 июня, 13 сентября и 20 декабря.
После каждого совета директоров проходит пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в тот же день в 15.00.