МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Внедрение цифрового рубля не приведет к оттоку средств со срочных банковских депозитов, кроме того, это станет дополнительным стимулом для банков предлагать клиентам более выгодные условия обслуживания, оценили в Банке России. ЦБ представит подробные планы развития финрынка осенью

Банк России в среду объявил, что 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях. На начальном этапе ЦБ будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. Изначально будут участвовать 13 банков.

"По оценкам Банка России, введение цифрового рубля не приведет к оттоку средств со срочных банковских депозитов", — говорится в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов", опубликованном на сайте регулятора.

Напротив, появление еще одного "дешевого и удобного платежного инструмента" будет дополнительным стимулом для банков повышать привлекательность текущих счетов, а также "предлагать клиентам более выгодные условия обслуживания". Также распространение новой формы денег "создаст условия для повышения конкуренции в банковском секторе". И позволит более эффективно перераспределить как финансовые ресурсы в экономике, так и прибыль банков в пользу тех, кто предлагает более выгодные условия по своим продуктам.

Кроме того, в Банке России отметили, что появление новой формы денег не будет сопровождаться повышением спроса на деньги со стороны экономики, по сути "граждане и организации будут замещать цифровыми рублями наличные деньги и средства на банковских счетах".