ЖЕНЕВА, 11 авг — ПРАЙМ. Швейцарский банк UBS сообщил государству, что отказывается от гарантий на общую сумму 109 миллиардов франков (124 миллиарда долларов), предоставленных правительством и Центральным банком Швейцарии для покрытия рисков при выкупе Credit Suisse, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. Швейцарский UBS завершил сделку по приобретению Credit Suisse

"UBS окончательно расторг договор о гарантиях от убытков на сумму до 9 миллиардов франков (10 миллиардов долларов — прим. ред.), заключенный с Конфедерацией, а также договор о предоставлении займов наличными в размере до 100 миллиардов (114 миллиардов долларов — прим. ред.), гарантированных государством, заключенный со швейцарским национальным банком (BNS). Таким образом, чрезвычайные меры по поддержанию финансовой стабильности прекращаются, и Конфедерация и налогоплательщики больше не несут никаких рисков, связанных с этими гарантиями", — сказано в документе.

Власти уточняют, что Швейцарии не пришлось нести убытки, связанные с этими гарантиями, и что эти соглашения в общей сложности принесли государству прибыль в 200 миллионов франков (228 миллионов долларов).

В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). А правительство Швейцарии сообщило о решении выделить 114 миллиардов долларов центробанку страны для покрытия кредитов, предоставленных Credit Suisse. Еще 10 миллиардов долларов планировали предоставить UBS на покрытие убытков, связанных с поглощением Credit Suisse. Финансовая группа UBS 12 июня официально объявила о завершении сделки по приобретению банка Credit Suisse.