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2023-08-11T15:25:39+03:00
2023-08-11T15:13:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230811/841405443.html
ЦБ раскроет детали по ключевой ставке в первом полугодии 2024 года
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https://россиясегодня.рф
Банк России хочет начать раскрывать детали обсуждения по решению совета директоров по ключевой ставке в первой половине следующего года, заявил зампред регулятора Алексей... ПРАЙМ, 11.08.2023
банки, финансы, новости, россия, ключевая ставка, центробанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России хочет начать раскрывать детали обсуждения по решению совета директоров по ключевой ставке в первой половине следующего года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
ЦБ ранее в пятницу сообщил, что планирует продолжить улучшать коммуникацию с рынком, в том числе раскрывать детали обсуждения решения по ключевой ставке и расширить круг публикуемых показателей макроэкономического прогноза.
"Также мы начнем раскрывать детали обсуждения решения по ключевой ставке. Мы планируем реализовать эти инициативы в первой половине 2024 года", — сказал он на пресс-конференции.
Заботкин добавил, что детали и конкретные сроки новых коммуникаций будут определены позже.