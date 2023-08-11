МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России хочет начать раскрывать детали обсуждения по решению совета директоров по ключевой ставке в первой половине следующего года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. ЦБ не считает льготные кредиты эффективным механизмом поддержки экономики

ЦБ ранее в пятницу сообщил, что планирует продолжить улучшать коммуникацию с рынком, в том числе раскрывать детали обсуждения решения по ключевой ставке и расширить круг публикуемых показателей макроэкономического прогноза.

"Также мы начнем раскрывать детали обсуждения решения по ключевой ставке. Мы планируем реализовать эти инициативы в первой половине 2024 года", — сказал он на пресс-конференции.

Заботкин добавил, что детали и конкретные сроки новых коммуникаций будут определены позже.