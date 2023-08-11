МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Санкции США, введенные против акционеров Альфа-групп Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, не отразятся на деятельности Альфа-банка, заявили в пресс-службе кредитной организации. США расширили список санкций против России

"Мы работаем как обычно, на деятельность банка это никак не влияет", — говорится в ответе на вопрос, как санкции США против совладельцев Альфа-групп отразятся на деятельности банка.

Ранее в пятницу минфин США сообщил о введении санкций против предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

По данным на март 2022 года (последняя раскрытая информация), Авену и Фридману через ABH Holdings принадлежали, соответственно, 12,4% и 32,9% в капитале Альфа-банка. Хан и Кузьмичев весной прошлого года вышли из числа акционеров банка.

В марте газета Financial Times сообщала, что Фридман и Авен готовы продать свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов деловому партнеру Андрею Косогову, которому через ABH Holdings принадлежит 40,96% акций кредитной организации.