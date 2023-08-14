МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал Росбанку, просившему арестовать имущество финского Nordea Bank ABP и его российской "дочки" ООО "Промышленная компания "Весткон" в пределах более 14,3 миллиона евро (более 1,5 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из опубликованного определения суда.

Росбанк 4 августа обратился в суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер. Он, в частности, просил наложить арест на денежные средства, находящиеся на счетах Nordea Bank ABP, включая корреспондентские счета, в том числе в "Юникредит банке", и счета типа "С", и на денежные средства, находящиеся на счетах ООО "Промышленная компания "Весткон", включая, но не ограничиваясь этим, счета в Райффайзенбанке и "Юникредит банке".

Росбанк также просил запретить ООО "Промышленная компания "Весткон" распоряжаться принадлежащим ему имуществом стоимостью более 5% балансовой стоимости всех активов за исключением операций, связанных с обычной хозяйственной деятельностью, а также запретить Nordea Bank ABP распоряжаться 100% долей в ООО "Промышленная компания "Весткон", а налоговому органу вносить любые изменения в ЕГРЮЛ относительно этих долей.

При отказе Росбанку суд отметил, что банк не доказал необходимость обеспечения. "Приведенные доводы не являются доказательствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер и свидетельствующими о том, что имеется реальная угроза того, что непринятие данных обеспечительных мер может причинить значительный ущерб", — говорится в определении.

Росбанк до прошлого года принадлежал французской банковской группе Societe Generale. В мае 2022 года она продала Росбанк и свой страховой бизнес в России "Интерросу" Владимира Потанина. В ноябре "Интеррос" передал 47,5% акций Росбанка благотворительному фонду Потанина, еще 7,5% акций банка приобрела управляющая компания "Русфинанс", и на долю группы "Интеррос" осталось немногим менее 45%. Росбанк входит в санкционные списки США и ЕС.

Через ООО "Промышленная компания "Весткон" Nordea Bank ABP владел своим российским подразделением "Нордеа банк". В 2020 году группа Nordea сообщила, что решила сосредоточиться на бизнесе в скандинавском регионе и частично свернуть международную сеть, в том числе закрыть "Нордеа банк". В 2021 году Банк России аннулировал лицензию этой кредитной организации по ее ходатайству "в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации".