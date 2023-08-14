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https://1prime.ru/banks/20230814/841428320.html
ЦБ Китая не будет менять ставки по среднесрочным займам, считают аналитики
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https://россиясегодня.рф
. Ожидается, что во вторник Народный банк Китая оставит ставки по среднесрочным займам без изменений, несмотря на новые признаки проблем с восстановлением экономики. Таковы... ПРАЙМ, 14.08.2023
банки, финансы, новости, китай, ставки, цб китая
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Ожидается, что во вторник Народный банк Китая оставит ставки по среднесрочным займам без изменений, несмотря на новые признаки проблем с восстановлением экономики. Таковы результаты опроса Reuters.
Замедление кредитования и увеличение дефляционных рисков в июле свидетельствуют в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, но снижение китайского юаня удерживает центральный банк от такого рода действий, отмечают наблюдатели.
"Снижение ставки по среднесрочным кредитам в настоящий момент кажется менее вероятным, учитывая слабость юаня: в настоящее время пара доллар США/китайский юань нацеливается на новый максимум текущего года", — говорят аналитики HSBC.
Согласно опросу 26 аналитиков, проведенному на этой неделе, 20 респондентов (или 77%) ожидают, что центральный банк оставит без изменений ставку по среднесрочным кредитам на один год (MLF). Остальные участники опроса ожидают небольшого понижения ставки.