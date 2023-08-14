МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Ожидается, что во вторник Народный банк Китая оставит ставки по среднесрочным займам без изменений, несмотря на новые признаки проблем с восстановлением экономики. Таковы результаты опроса Reuters. Еврокомиссия изучит новые ограничения США на инвестиции в Китай

Замедление кредитования и увеличение дефляционных рисков в июле свидетельствуют в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, но снижение китайского юаня удерживает центральный банк от такого рода действий, отмечают наблюдатели.

"Снижение ставки по среднесрочным кредитам в настоящий момент кажется менее вероятным, учитывая слабость юаня: в настоящее время пара доллар США/китайский юань нацеливается на новый максимум текущего года", — говорят аналитики HSBC.

Согласно опросу 26 аналитиков, проведенному на этой неделе, 20 респондентов (или 77%) ожидают, что центральный банк оставит без изменений ставку по среднесрочным кредитам на один год (MLF). Остальные участники опроса ожидают небольшого понижения ставки.