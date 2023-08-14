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2023
https://1prime.ru/banks/20230814/841435183.html
ЦБ назвал дату внеочередного заседания Совета директоров по ключевой ставке
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Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, заявил регулятор. "Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание совета... ПРАЙМ, 14.08.2023
банки, финансы, новости, россия, цб, заседание, ключевая ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, заявил регулятор.
"Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 10:30 по московскому времени", — сказано в сообщении.
Банк России на заседании 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления.
Следующее запланированное заседание должно состояться 15 сентября.