МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, заявил регулятор. В ЦБ не видят угроз для финансовой стабильности в динамике рубля

"Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 10:30 по московскому времени", — сказано в сообщении.

Банк России на заседании 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления.

Следующее запланированное заседание должно состояться 15 сентября.