МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО за первое полугодие 2023 года превысила более чем в три раза результат за весь 2022 год, составив 15,3 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация. Чистая прибыль Алросы составила 55,57 млрд рубля в первом полугодии

"По результатам работы группы Россельхозбанка в первом полугодии 2023 года размер чистой прибыли составил 15,3 миллиарда рублей, превысив результат за весь 2022 год более чем в три раза", — сказано в сообщении банка.

Активы группы на 30 июня 2023 года составили 4,559 триллиона рублей, увеличившись за шесть месяцев на 297,7 миллиарда рублей (+7%). Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по сравнению с началом года вырос на 179,9 миллиарда рублей (+5,3%) и составил 3,593 триллиона рублей.

Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) увеличился за первые шесть месяцев текущего года на 7,3%, розничный кредитный портфель незначительно сократился — на 4,3%.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов по результатам первого полугодия 2023 года выросли на 213 миллиардов рублей (+6,3%) и составили 3,576 триллиона рублей. Средства юридических лиц (включая государственные органы власти) по сравнению с концом 2022 года увеличились на 6,8%. Депозиты и текущие счета населения выросли с начала года на 5,8%.

Россельхозбанк — ключевой кредитор АПК РФ и основной агент правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. По данным рейтинга РИА Новости, РСХБ на 1 февраля прошлого года занимал седьмое место в российской банковской системе по размеру активов.