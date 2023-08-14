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Сенатор спрогнозировал повышение ключевой ставки Центробанка 15 августа
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Банк России на внеочередном заседании во вторник поднимет ключевую ставку, считает член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Центробанк проведет 15 августа... ПРАЙМ, 14.08.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, ключевая ставка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Банк России на внеочередном заседании во вторник поднимет ключевую ставку, считает член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Центробанк проведет 15 августа внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, следует из заявления регулятора. В понедельник курс доллара временами преодолевал отметку в 100 рублей.
"Банк России на сегодняшний день имеет в руках все необходимые инструменты для контроля над ситуацией. Уверен, что на анонсированном внеочередном заседании ключевая ставка будет поднята, а рынку дан необходимый сигнал", — сказал политик РИА Новости.
Сенатор полагает, что "поднятие ставки на 150-200 базовых пунктов было бы взвешенным решением в текущей ситуации".
При этом "очень важно в текущей ситуации выдержать баланс между жесткой денежно-кредитной политики и потребностью растущей экономики в доступной ликвидности", сказал Шендерюк-Жидков.