МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Банк России на внеочередном заседании во вторник поднимет ключевую ставку, считает член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. На что ставить будем? ЦБ объявил внеочередное заседание

Центробанк проведет 15 августа внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, следует из заявления регулятора. В понедельник курс доллара временами преодолевал отметку в 100 рублей.

"Банк России на сегодняшний день имеет в руках все необходимые инструменты для контроля над ситуацией. Уверен, что на анонсированном внеочередном заседании ключевая ставка будет поднята, а рынку дан необходимый сигнал", — сказал политик РИА Новости.

Сенатор полагает, что "поднятие ставки на 150-200 базовых пунктов было бы взвешенным решением в текущей ситуации".

При этом "очень важно в текущей ситуации выдержать баланс между жесткой денежно-кредитной политики и потребностью растущей экономики в доступной ликвидности", сказал Шендерюк-Жидков.