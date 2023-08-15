МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Банк России 15 августа запускает пилот с цифровым рублем на реальных операциях, об этом на прошлой неделе заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. Эксперты оценили, какую долю займет цифровой рубль в расчетах физлиц

Первая группа участников для пилота цифрового рубля состоит из 600 человек и 30 предприятий в одиннадцати городах. На начальном этапе регулятор будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. Изначально будут участвовать 13 банков.

В следующем году перечень операций пополнится сценарием оплаты по динамическому QR-коду, переводами между юридическими лицами. Кроме того, будут расширяться шаблоны простых автоплатежей.

С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Цифровой рубль – это третья форма национальной валюты, он будет использоваться как средство для платежей и переводов. В цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит.

Для пользования цифровым рублем нужно будет через банк завести специальный электронный кошелек. Операции с цифровым рублем будут совершаться через специальную платформу, оператором которой будет Банк России.

В начале августа регулятор установил тарифы для операций с цифровыми рублями: для физлиц они будут бесплатными, при этом бизнес должен будет платить за прием платежей 0,3% и не более 1,5 тысячи рублей, а за переводы другим компаниям — 15 рублей за операцию. Однако на время пилота будет действовать льготный период, комиссию начнут взимать только с 2025 года.