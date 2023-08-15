МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, заявил регулятор. Опрошенные РИА Новости аналитики ждут роста ключевой ставки до 10-10,5% годовых.

Это станет первым внеочередным заседанием с 26 мая прошлого года. Всего с момента введения ключевой ставки ЦБ проводил пять внеочередных заседаний: два в 2014 году, чтобы повысить ее, и три в 2022 году, когда в феврале он сначала увеличил ставку, а в апреле и мае стал снижать ее значение.

Опрошенные агентством аналитики ждут от этого внеочередного заседания повышения ключевой ставки до 10-10,5% годовых, что станет максимальным уровнем с мая-июня прошлого года.

Аналитики считают, что это поможет охладить спрос в экономике и подсократить объем импорта, тем самым стабилизировав курс рубля. При этом более существенный рост ставки не нужен — рисков финансовой стабильности сейчас нет, полагают они.

Банк России на заседании 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления.

Следующее запланированное заседание должно состояться 15 сентября.