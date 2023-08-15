МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. UBS согласился выплатить 1,435 млрд долларов для урегулирования обвинений США в том, что он ввел в заблуждение инвесторов, купивших проблемные ипотечные ценные бумаги. Таким образом, будет завершено отраслевое расследование основной причины мирового финансового кризиса 2008 года. Швейцарский UBS отказался от госгарантий для выкупа Credit Suisse

Министерство юстиции в понедельник сообщило, что получило от 19 банков, организаций, выдавших ипотеку, и рейтинговых агентств более 36 млрд административных штрафов за формирование пакетов из ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой, их продажу и назначение рейтинга перед кризисом.

У многих таких бумаг был рейтинг "ААА", хотя они были гарантированы субстандартной и иной рискованной ипотекой. Инвесторы понесли огромные потери, когда заемщики не смогли выплатить кредиты и стали очевидны проблемы с андеррайтингом.

Швейцарский банк UBS при урегулировании решил вопрос с обвинениями Министерства юстиции, выдвинутыми в иске от 2018 года, который был подан в Бруклине. Банка обвиняли в том, что он обманул инвесторов, сделав заведомо ложные и вводящие в заблуждения утверждения относительно займов более чем на 41 млрд долларов, гарантирующих 40 ипотечных бумаг, которые были выпущены в 2006-2007 годах.

Как тогда заявил осведомленный источник, банк на тот момент отказался от предложения об урегулировании вопроса почти за 2 млрд долларов.

Credit Suisse, купленный UBS в июне, заключил подобное соглашение на 5,28 млрд долларов в 2017 году.

В пресс-релизе UBS говорится, что он заранее отложил средства для покрытия выплаты на 1,43 млрд долларов. Урегулирование должно привести к отзыву иска.