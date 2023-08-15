UBS заплатит штраф для урегулирования обвинений США по поводу ипотечных бумаг
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. UBS согласился выплатить 1,435 млрд долларов для урегулирования обвинений США в том, что он ввел в заблуждение инвесторов, купивших проблемные ипотечные ценные бумаги. Таким образом, будет завершено отраслевое расследование основной причины мирового финансового кризиса 2008 года.
Министерство юстиции в понедельник сообщило, что получило от 19 банков, организаций, выдавших ипотеку, и рейтинговых агентств более 36 млрд административных штрафов за формирование пакетов из ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой, их продажу и назначение рейтинга перед кризисом.
У многих таких бумаг был рейтинг "ААА", хотя они были гарантированы субстандартной и иной рискованной ипотекой. Инвесторы понесли огромные потери, когда заемщики не смогли выплатить кредиты и стали очевидны проблемы с андеррайтингом.
Швейцарский банк UBS при урегулировании решил вопрос с обвинениями Министерства юстиции, выдвинутыми в иске от 2018 года, который был подан в Бруклине. Банка обвиняли в том, что он обманул инвесторов, сделав заведомо ложные и вводящие в заблуждения утверждения относительно займов более чем на 41 млрд долларов, гарантирующих 40 ипотечных бумаг, которые были выпущены в 2006-2007 годах.
Как тогда заявил осведомленный источник, банк на тот момент отказался от предложения об урегулировании вопроса почти за 2 млрд долларов.
Credit Suisse, купленный UBS в июне, заключил подобное соглашение на 5,28 млрд долларов в 2017 году.
В пресс-релизе UBS говорится, что он заранее отложил средства для покрытия выплаты на 1,43 млрд долларов. Урегулирование должно привести к отзыву иска.
https://1prime.ru/banks/20230815/841444598.html