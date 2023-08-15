МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Банк России во вторник на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — до 12% годовых, следует из заявления регулятора. ЦБ назвал рост годовой инфляции в России

"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б.п., до 12,00% годовых", — сказано в заявлении. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.

Кроме того, регулятор убрал из своего заявления по ключевой ставке сигнал о возможности ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", — говорится в сегодняшнем заявлении регулятора. Таким образом, ЦБ убрал сигнал о направленности своих дальнейших действий.

Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали повышения ставки на 1,5-2 процентного пункта. По их мнению, такое повышение помогло бы охладить спрос в экономике и подсократить объем импорта, тем самым стабилизировав курс рубля.

На предыдущем заседании в июле Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления. Рубль растерял утренний рост и перешел к снижению

Зампред регулятора Алексей Заботкин на прошлой неделе говорил, что июльский сигнал Банка России означает высокую вероятность повышения ключевой ставки в сентябре, и с момента его публикации вероятность не снизилась, в том числе из-за того, что инфляция идет по верхней границе прогнозного диапазона в 5-6,5%.

В понедельник, 14 августа, ЦБ на фоне резкого ослабления курса рубля объявил о внеочередном заседании совета директоров. Курс доллара в понедельник превысил 101 рубль, евро — 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

Внеочередное заседание ЦБ стало первым с 26 мая прошлого года и шестым — после введения ключевой ставки. До этого их было два в 2014 году и три в 2022 году.

Следующее плановое заседание должно состояться 15 сентября.