МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 16 по 22 августа предоставит ликвидность банковскому сектору на 39 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. ЦБ планирует разделить механизм предоставления ликвидности банкам

Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 9 по 15 августа, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 87 миллиардов рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 7,152 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 43 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 5,677 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 15 августа) в объеме 1,47 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.