Правительство предоставит банкам ликвидность с 16 по 22 августа
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 16 по 22 августа предоставит ликвидность банковскому сектору на 39 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 9 по 15 августа, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 87 миллиардов рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 7,152 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 43 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 5,677 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 15 августа) в объеме 1,47 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/banks/20230815/841447825.html