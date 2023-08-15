ТАШКЕНТ, 15 авг — ПРАЙМ. Два банка в Узбекистане – Капиталбанк и Равнак-банк — до конца текущего года выпустят свои криптовалютные карты, сообщает национальное агентство перспективных проектов (НАПП), регулятор в сфере оборота криптоактивов в республике. В Узбекистане назвали долю нацвалют в расчетах с Россией

На сайте НАПП создан реестр участников специального режима регулирования в сфере оборота криптоактивов (специальный режим "регуляторных песочниц"), в который вошли Капиталбанк, Равнак-банк а также Uzinfocom, единый интегратор создания и поддержки государственных информационных систем.

В разделе реестра "сведение о проектах" указано, что Капиталбанк разработает и реализует банковский карточный продукт "Крипто-карта", Равнак-банк — виртуальную банковскую карту "CRYPTO CARD-UzNEX". Полноценный запуск обоих продуктов намечен на декабрь. В частности, Равнак-банк апробирует интеграцию "автоматизированной банковской системы, информационной системы крипто-биржи, процессингового центра банка и международной платежной системы Masterсard", говорится в сообщении НАПП.

В феврале юрлица-нерезиденты получили право открывать счета в коммерческих банках Узбекистана для операций с криптоактивами в республике. По оценке НАПП, это создает благоприятные условия для увеличения их оборота. В июне агентство выдало лицензию первому криптодепозитарию в республике.

С 1 января граждане и юридические лица в Узбекистане могут покупать, продавать и обменивать криптоактивы исключительно через национальных провайдеров услуг. Продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри Узбекистана.

В декабре 2019 года южнокорейская Kobea Group получила первую и пока единственную лицензию на создание и осуществление деятельности криптобиржи в республике. В настоящий момент в стране также зарегистрированы четыре криптомагазина.