МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в рамках возбужденного по заявлению банка "Зенит" дела о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse в лице его правопреемника UBS AG, крупнейшего банка Швейцарии, запретил обоим иностранным банкам распоряжаться акциями и долями их российских дочерних банков – АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и ООО "Ю Би Эс Банк". UBS согласился заплатить штраф для урегулирования обвинений США

Как следует из опубликованного определения суда, эти обеспечительные меры приняты по заявлению "Зенита". Суд запретил продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц или обременять иным образом почти 100% акций "Банка Кредит Свисс (Москва)" и почти 100% долей "Ю Би Эс Банка". Аналогичные ограничения наложены на доли ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)".

Суд удовлетворил заявление "Зенита" об обеспечительных мерах частично. Он отказался наложить арест на денежные средства в размере более 13,6 миллиона долларов, принадлежащие Credit Suisse и UBS.

Проверку обоснованности заявления о банкротстве Credit Suisse в лице UBS суд ранее назначил на 14 сентября. Суд объяснил свое решение принять к рассмотрению заявление о банкротстве иностранного банка санкциями против "Зенита". "Так, кредитор не имеет возможности инициировать банкротство должника на территории Швейцарской Конфедерации, поэтому отказ в возбуждении дела о банкротстве на территории Российской Федерации повлечет нарушение его прав в связи с невозможностью дальнейшего поиска имущества должника и взыскания задолженности", — говорится в судебном акте.

Суд также сослался на сформированную в марте правовую позицию Верховного суда, согласно которой к имущественной массе должника – иностранного юридического лица, находящейся или тесно связанной с РФ, возможно применить положения "Закона о банкротстве".

В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже за один день обвалилась на четверть. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В середине июня UBS официально объявила о завершении приобретения Credit Suisse.