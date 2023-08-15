МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Банки в России в ближайшее время начнут ужесточать условия по ипотеке, и уже к концу лета средняя ставка по рыночным программам может вырасти до 13-14% годовых, заявил РИА Новости директор "Росбанк Дом" Вадим Мамонов. Эксперты поделились ожиданиями насчет ключевой ставки

Во вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов — до 12% годовых. Это максимум с мая 2022 года.

"Повышение ключевой ставки до 12% — важное событие на финансовом рынке, которое напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов. Как результат, банки начнут поступательно повышать ставки по ипотеке на 3-3,5%. Как результат, средняя ставка по рыночной ипотеке до конца лета может вырасти до 13-14% годовых", — сказал Мамонов.

При этом по льготным программам ставка приблизиться к установленным государством максимумам, добавил он. В частности, ставка на жилье в новостройках установлена на уровне 8%, в некоторых банках она ниже.

Согласно данным Банка России, последний раз средняя ипотечная ставка была выше 13% в 2015 году.