2023-08-15T12:41:42+03:00
2023-08-15T12:41:42+03:00
2023-08-15T12:41:42+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230815/841450385.html
Росбанк ожидает роста ставок по ипотеке до 13-14 процентов
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банки в России в ближайшее время начнут ужесточать условия по ипотеке, и уже к концу лета средняя ставка по рыночным программам может вырасти до 13-14% годовых, заявил РИА Новости... ПРАЙМ, 15.08.2023
банки, финансы, новости, россия, росбанк, ипотека, ключевая ставка
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/39/841243918.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/39/841243918.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/39/841243917.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/39/841243917.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/39/841243905.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/39/841243905.jpg
https://1prime.ru/finance/20230815/841450183.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Банки в России в ближайшее время начнут ужесточать условия по ипотеке, и уже к концу лета средняя ставка по рыночным программам может вырасти до 13-14% годовых, заявил РИА Новости директор "Росбанк Дом" Вадим Мамонов.
Во вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов — до 12% годовых. Это максимум с мая 2022 года.
"Повышение ключевой ставки до 12% — важное событие на финансовом рынке, которое напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов. Как результат, банки начнут поступательно повышать ставки по ипотеке на 3-3,5%. Как результат, средняя ставка по рыночной ипотеке до конца лета может вырасти до 13-14% годовых", — сказал Мамонов.
При этом по льготным программам ставка приблизиться к установленным государством максимумам, добавил он. В частности, ставка на жилье в новостройках установлена на уровне 8%, в некоторых банках она ниже.
Согласно данным Банка России, последний раз средняя ипотечная ставка была выше 13% в 2015 году.