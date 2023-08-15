МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. ВТБ с четверга повысит на 1 процентный пункт максимальную ставку по депозитам — до 11%, а затем увеличит доходность накопительных счетов для ряда клиентов, сообщила пресс-служба кредитной организации. В ВТБ рассказали о новом способе мошенников красть деньги у россиян

"Максимальная ставка по депозитам будет зафиксирована на уровне 11% годовых для всех клиентов на самые популярные сроки размещения. Изменения по вкладам вступят в силу уже с четверга на этой неделе", — говорится в сообщении.

Кроме того, по накопительным счетам для клиентов, впервые открывших такой счет, ставка будет повышена до 12%, добавили в банке. А для клиентов, которые переведут свою пенсию в ВТБ, банк дополнительно увеличит максимальную доходность по вкладам до 12% при размещении средств на первые шесть месяцев, сказано в сообщении.

Эти изменения вступят в силу в начале следующей недели. При этом ставки будут повышены для всех клиентских сегментов как по вкладам, так и по накопительным счетам, пояснили в банке.

Ранее, в июле, после повышения ключевой ставки Центробанка до 8,5% банк повысил максимальную ставку по вкладам до 10%. Тем временем ранее во вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку ещё — сразу на 0,35 процентного пункта, до 12% годовых. Это максимум с мая 2022 года.

В связи с повышением ключевой ставки и ситуацией на рынке банк "Открытие" и РНКБ (входит в группу ВТБ) также планируют повысить доходность по своим сберегательным продуктам в начале следующей недели. "Сейчас мы прорабатываем итоговые условия", — заключили в пресс-службе.