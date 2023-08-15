МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. ЦБ считает, что текущий уровень ключевой ставки в 12% соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны курса рубля, однако в случае усиления проинфляционных рисков допускает дополнительное повышение ставки, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора. Альфа-банк сообщил, где он намерен повышать ставки, а где нет

Банк России на внеочередном заседании во вторник повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. При этом ЦБ убрал из своего заявления по ключевой ставке сигнал о возможности ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки", — прокомментировал регулятор.

При этом в ЦБ подчеркнули, что повышение ключевой ставки до 12% направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году.

"Банк России исходит из того, что этот уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса, а также балансу рисков для стабилизации инфляции на цели в 2024 году", — добавили там.