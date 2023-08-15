МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы повторно отказал банку "Зенит", просившему арестовать денежные средства в размере более 13,6 миллиона долларов, принадлежащие швейцарским банкам Credit Suisse и UBS и находящиеся на счетах в их российских дочерних банках АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и ООО "Ю Би Эс Банк", следует из опубликованного во вторник определения суда. Россиянам рассказали о действующих ставках по кредитам после решения ЦБ

Эти обеспечительные меры подконтрольный "Татнефти" банк "Зенит" запрашивал в деле о солидарном взыскании с Credit Suisse и UBS более 13,6 миллиона долларов (около 1,4 миллиарда рублей по текущему курсу) долга и процентов по синдицированному кредиту.

Ранее, 11 августа, этот суд отказался арестовать такие же суммы в качестве обеспечительных мер в рамках возбужденного по заявлению "Зенита" дела о банкротстве Credit Suisse в лице его правопреемника UBS, крупнейшего банка Швейцарии. Правда, в деле о банкротстве суд удовлетворил ходатайство "Зенита" в другой части, запретив Credit Suisse и UBS распоряжаться акциями и долями своих российских дочерних банков и компании ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)". Во всех случаях речь идет почти о 100% долей и акций.

В деле о взыскании денежных средств суд полностью отклонил заявление "Зенита" об обеспечительных мерах, в том числе в части запрета распоряжаться дочерними компаниями. "Заявление доказательно не подтверждено, в связи с чем суд лишен возможности оценить обстоятельства, на которые ссылается заявитель", — говорится в определении. Банк России повысил ключевую ставку сразу до 12 процентов годовых

"Зенит" в октябре 2021 года присоединился к соглашению о предоставлении синдицированного кредита заемщику Intergrain S.A., кредитным агентом по которому выступил лондонский филиал Credit Suisse. По соглашению "Зенит" перечислил 20 миллионов долларов.

США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против банка "Зенит" блокирующие санкции, после чего он перестал получать выплаты от заемщика. При этом Intergrain S.A. перечисляет банку-агенту причитающиеся "Зениту" транши, но Credit Suisse уведомил российский банк, что деньги ему не будут выплачены из-за санкций.

В июле "Зенит" подал иск о взыскании более 13,6 миллиона долларов основного долга и основных процентов, а также более 16 тысяч долларов убытков в виде упущенной выгоды по этому кредиту. Солидарными ответчиками в иске указаны Credit Suisse и UBS, который в июне завершил сделку по приобретению Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).