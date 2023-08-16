МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российские банки после ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ анонсировали повышение ставок по депозитам и накопительным счетам, однако об ухудшении условий по кредитам объявлять не спешат, следует из опроса РИА Новости и материалов кредитных организаций. В ВЭБ рассказали, на что не повлияет рост ключевой ставки

Во вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов — до 12% годовых. Это максимум с мая 2022 года.

СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ

Первым о повышении ставок по вкладам объявил Альфа-банк, не уточнив деталей. ВТБ анонсировал повышение максимальной ставки по депозитам с четверга — до 11%, а на следующей неделе увеличит доходность накопительных счетов для ряда клиентов. Газпромбанк сообщил, что со среды повышает ставки по вкладам и накопительным счетам, но не сообщил, на сколько.

"Почта банк" обещал в ближайшее время повысить ставки по краткосрочным вкладам до 12% годовых и предложить новый накопительный счет "с очень привлекательными условиями". "Ренессанс банк" повысил ставку до 10% уже во вторник по рублевому вкладу онлайн.

Банк "Дом.РФ" также во вторник улучшил условия по своим сберегательным продуктам – ставка по вкладу-конструктору выросла на 1-2,2 процентного пункта, максимальная составит 12,5% (12,7% для зарплатных клиентов), а по накопительному счету – на 2,2 процентного пункта – до 10% (10,2% для зарплатных клиентов).

Планы повысить ставки по депозитам есть также у банков "Открытие" и РНКБ (входят в группу ВТБ) и у "Азиатско-Тихоокеанского банка" (АТБ), последний также указал, что планирует оперативно пересмотреть в сторону повышения и ставки по кредитам.

При этом в МКБ, отвечая на вопросы о ставках по депозитам и кредитам, указали, что решение о размере розничных ставок принимается с учетом рыночной конъюнктуры и потребностей клиентов, сейчас в банке оценивают "ситуацию для дальнейшего формирования продуктового предложения". В ПСБ также намерены отслеживать ситуацию на рынке и при необходимости скорректируют условия по депозитам и кредитным продуктам.

СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ

Вместе с тем "Ренессанс банк" заявил, что не планирует повышать ставки по кредитам до следующего пересмотра ЦБ ключевой ставки. Альфа-банк также заверил, что ставки по кредитам не повышает – "держит изо всех сил". В ВТБ в свою очередь анализируют ситуацию на рынке и в случае изменений сообщат о них своим клиентам. В Совфеде ожидают возвращения к прежней ключевой ставке Центробанка

Остальные игроки либо не ответили на вопрос про ставки на кредиты, либо делились ожиданиями по ситуации на рынке, не раскрывая своих условий. Так, в Газпромбанке напомнили, что любое изменение ставок по кредитам, включая ипотеку, не коснется уже открытых кредитных продуктов. При этом, как подчеркивал в комментарии РИА Новости во вторник глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, банки по закону не могут повышать ставки по уже выданным кредитам физлицам.

В "Почта банке" указали, что повышение ключевой ставки ЦБ закладывает предпосылки и для дальнейшего изменения ставок по потребительским кредитам. В банке не ждут их существенного роста, поскольку они сегодня и так находятся на достаточно высоком уровне, а часть игроков рынка уже заложила изменение ставок в модели ценообразования по своим продуктам. В целом по рынку, по мнению "Почта банка", возможен рост ставок по розничным кредитам до конца лета на 1–3 процентных пункта.

В "Росбанке Дом" ожидают, что средняя ставка по рыночной ипотеке до конца лета в целом по рынку может вырасти до 13-14% годовых.