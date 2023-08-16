МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Большинство россиян не хотят брать кредит на поступление в вуз, больше половины из них рассчитывают на свои средства или помощь семьи, если для образования потребуются деньги; при этом граждане готовы выделить на это не более 300 тысяч рублей в год, поделились с РИА Новости данными исследования эксперты института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН и группы финансовых сервисов CosmoVisa. Минцифры предложило отсрочку от призыва для IT-специалистов

"Большинство респондентов (89%) не готовы взять образовательный кредит на поступление в вуз. В ситуации, при которой респонденту придется выбирать между поступлением в престижный вуз на платное отделение желаемого факультета или в средний по качеству вуз, где образование бесплатно или значительно дешевле, свыше половины (57%) скорее всего выберут средний по качеству вуз", — рассказали они.

Оплачивать образование большая часть респондентов рассчитывает из своего личного бюджета (57%), за счет средств семьи (65%), займа у родственников или друзей (36%), образовательного кредита (14%) и потребительского кредита (5%). Отвечая на вопрос об оплате, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов, так как человек потенциально может использовать несколько источников.

Из числа россиян, готовых платить за высшее образование, большинство (87%) могут позволить себе выделить на это не более 300 тысяч рублей в год, 7% — 300-500 тысяч рублей, 4% — от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей в год и 2% — от 1 миллиона рублей в год, говорится в исследовании.

"Низкий спрос на образовательные кредиты объясняется во многом тремя факторами. Первый — опасение брать кредиты на крупные суммы, а образовательный кредит исчисляется, как правило, сотнями тысяч рублей. Второй — устоявшееся в обществе мнение о бесплатном высшем образовании как о базовом праве", — говорит директор института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко.

"Третий — по личным наблюдениям, россияне редко воспринимают высшее образование как инвестицию в себя как в профессионала и в свою будущую карьеру и психологически не готовы тратить на обучение крупные суммы", — добавляет она.

"Вуз может обещать "содействовать" в трудоустройстве в рамках продвижения кредитной программы, но это по факту маркетинговый ход, и "содействие" не означает 100-процентной гарантии. На моей памяти был реальный кейс, когда человек в 22 года был вынужден объявить себя банкротом, потому что по окончании вуза не дождался "гарантированного" трудоустройства и не смог вовремя найти работу, доход от которой позволил бы ему обслуживать этот кредит", — прокомментировал основатель сервиса "Кредитный помощник" (входит в группу финансовых сервисов CosmoVisa) Виктор Смирнов.